Covid-19, in Ticino 3'058 casi e 288 morti

BELLINZONA - La settimana di Pasqua è alle spalle. Negli scorsi sette giorni la pandemia ha mostrato un rallentamento nel nostro cantone anche se il dato delle infezioni di ieri (38) è stato il più alto registrato dal giorno di Pasqua (+52). In totale dal 13 al 19 aprile si è passati da 2'900 a 3'032 contagi. Il numero più basso d'infezioni si è verificato martedì con 12. La media di questa settimana è di 23. Per cinque giorni consecutivi (da martedì a sabato) non si sono superati i 30 contagi. Per quanto riguarda i decessi se ne sono verificati 37. Le dimissioni dagli ospedali sono invece passate dalle 517 di Pasquetta alle 616 di ieri (+99).

Dati odierni - Nelle ultime ventiquattro ore i nuovi casi positivi registrati nel nostro cantone sono 26. Il numero totale dei contagi - aggiornato dalle autorità cantonali alle 8.00 di questa mattina - è quindi salito a 3'058.

Cresce, purtroppo, anche il numero delle vittime del Covid-19: i morti sono infatti 288 con altri sette decessi contabilizzati nelle ultime ventiquattro ore (ieri erano 281).

Sale - ed è un dato confortante - anche il numero dei dimessi dalle strutture sanitarie: nelle ultime ventiquattro ore cinque ticinesi hanno abbandonato l'ospedale. In totale i dimessi sono 621.