Riaprono le attività: l'ansia di chi vive con una persona a rischio

LUGANO - La Svizzera, Ticino compreso, ha deciso. Si affronta, o forse si sfida, il Covid-19 a viso aperto. Si tenterà lentamente, e gradualmente, di recuperare la normalità. Ma c'è chi sul posto di lavoro non ci vuole tornare. Per paura. Perché vive con una persona appartenente a una categoria a rischio. «Non si tratta di casi isolati – precisa il sindacalista OCST Giorgio Fonio –. Abbiamo raccolto la testimonianza, tra le altre, di una mamma che ha un figlio reduce da un tumore e che non sa come comportarsi. Evidentemente è molto preoccupata e angosciata dalla situazione».

Con la mamma cardiopatica – Sì, perché nella maggior parte dei casi il datore di lavoro sembra poco flessibile. «Mia madre è cardiopatica – sottolinea una 23enne del Luganese –. Io lavoro in ufficio, ho proposto l'home working al mio capo. Inizialmente ha accettato. Ma poi ha iniziato a farmi pressioni affinché io rientrassi in sede. E di recente mi ha detto che se le cose dovessero continuare così, non sarà più in grado di garantirmi il posto di lavoro per il futuro».

La moglie asmatica – Preoccupazione anche per un 35enne del Bellinzonese, attivo nell'edilizia. «Mia moglie ha problemi d'asma. Il nuovo coronavirus per lei potrebbe essere letale. Quando l'edilizia si è fermata, ho tirato un sospiro di sollievo. Ma adesso che si riparte, non riesco a dormire. Sono agitato. Nessuno sul posto di lavoro può capire il mio stato d'animo. Ho il terrore di portare a casa il virus. In queste settimane ho cercato di proteggere mia moglie in tutti i modi. Ora non potrò più farlo».

La voce del medico cantonale – Purtroppo la legge non è dalla parte di questi lavoratori. Lo ammette anche il medico cantonale Giorgio Merlani. «Per le persone ad alto rischio l'ordinanza prevede una serie di misure particolari – spiega –. O lavorano da casa, o restano a casa percependo lo stipendio. La legge, tuttavia, non prevede nulla per le persone a contatto con soggetti a rischio». Merlani si appella al buonsenso dei datori di lavoro. «Mi auguro ci sia sempre la possibilità di offrire il lavoro da casa anche a chi è in contatto con persone vulnerabili. O di trovare altre soluzioni, nel caso il lavoro da casa non fosse possibile».

Urgono nuove norme – «Il datore di lavoro – aggiunge Fonio – ha la responsabilità della salute dei dipendenti. Dove è possibile va assolutamente favorita la possibilità di lavorare da casa. Se il lavoratore contrae il virus sul posto di lavoro e poi lo porta a casa, facendo ammalare un parente a rischio, non si può escludere che ci siano questioni legali con responsabilità di terzi. È necessario che in tempi rapidi le autorità federali prevedano delle leggi specifiche per queste situazioni».