Un mercato sul lungolago: «Proviamoci»

LUGANO - Lugadomenica: è questo il nome della proposta avanzata con una mozione dal consigliere comunale Giovanni Albertini. Si tratta della chiusura domenicale del lungolago, con l'organizzazione di un mercato e altre animazioni.

Ora la Città di Lugano risponde: ci vogliamo provare. Il Municipio - lo si legge nel preavviso alla mozione di Albertini - ha infatti deciso di procedere con una sperimentazione di chiusura del lungolago creando attrazioni per due domeniche (una in settembre e una ottobre) in aggiunta alle altre tre domeniche in cui sono già previsti eventi sul lungolago chiuso al traffico.

L'Esecutivo comunale sottolinea comunque che la chiusura del tratto stradale implica dei costi e comporta la deviazione del traffico sull'asse che passa dalla stazione ferroviaria, «con conseguente sovraccarico e inevitabili disagi alla circolazione stradale oggetto, per altro, di diverse lamentele anche da parte della Commissione di quartiere di Loreto».

I mercatini hanno però una capacità attrattiva, come si evince dal successo di quelli che vengono già organizzati in varie occasioni, Pasqua e Natale in primis. Per questo motivo la Città intende sperimentare la proposta di Albertini, nel corso di quest'anno o nel 2021. Sul fronte dei costi si parla di 23'000 franchi per due domeniche.