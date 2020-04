Coronavirus in Ticino: altri 24 casi e un morto

BELLINZONA - Continuano a restare bassi i numeri dei contagi in Ticino: nelle ultime ventiquattro ore - come si evince dai dagli odierni dati forniti dallo Stato maggiore cantonale di condotta - nel nostro cantone sono infatti stati riscontrati 24 nuovi casi positivi, portando il numero complessivo dei malati a 2'977. È da diversi giorni che l'aumento dei contagi si mantiene sotto i 30 casi al giorno.

I decessi legati al Covid-19 sono invece arrivati a 270, con una sola vittima in più rispetto a ieri. Nel frattempo dalle strutture ospedaliere ticinesi dedicate al Covid-19 sono stati dimessi altri 12 pazienti, per un totale di 580 persone. Nelle strutture ospedaliere dedicate alla cura dei pazienti affetti dal virus, sono attualmente ricoverate 254 persone: 197 in reparto e 57 in terapia intensiva, di cui 44 intubate.

Verso la normalità - Il lento miglioramento della situazione a livello nazionale ha spinto il Consiglio federale a elaborare una strategia d'uscita dal lockdown, presentata ieri a Berna. Si tratta di una strategia che per ora prevede tre tappe. La prima è prevista per il prossimo 27 aprile, quando potranno riaprire attività come parrucchieri e centri del fai-da-te. E anche gli ospedali potranno riprendere gli interventi non urgenti. Resta comunque valida la raccomandazione di rimanere in casa.