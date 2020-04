Giardini, balconi o fioriere: un concorso per i più belli

LUGANO - Come tutti sappiamo, si tratta di un periodo molto delicato, perché allora non arricchirlo di vita e colore dedicandosi a una facile attività a favore dell’ambiente come il giardinaggio? D'altronde basta davvero poco per fare tantissimo per la Natura e partecipando al concorso si possono vincere splendidi premi stando all’aria aperta.

Giardini, balconi o anche semplici fioriere possono trasformarsi in rifugi e rappresentare una fonte di cibo per molti animali e piante. Con il concorso "Giardini naturali - Piccoli e grandi paradisi!", Pro Natura e l’Alleanza Territorio e Biodiversità premiano gli spazi esterni più belli allestiti in modo particolarmente favorevole alla natura.

Paradisi di tutti i tipi - Il concorso propone tre categorie: giardini, balconi e progetti innovativi come tetti piani, cassonetti per ortaggi di quartiere e molte altre idee creative.

La condizione di base è molto semplice: gli spazi esterni devono qualificarsi come “naturali”. Bisogna scegliere quindi qual è la categoria che più si addice al proprio “paradiso” e iscriversi.

Come partecipare al concorso - Per partecipare al concorso basta scaricare le condizioni e il questionario dal sito www.pronatura-ti.ch/giardini oppure www.alleanzabiodiversita.ch, scattare al massimo cinque foto del proprio spazio naturale e inviare il questionario compilato e le foto entro il 31 maggio 2020 al seguente indirizzo:

Concorso “Giardini e balconi naturali"

Pro Natura Ticino

Viale Stazione 10

CP 2317

6501 Bellinzona

Oppure

Consiglio #1: parola chiave “locale” - È meglio scegliere specie autoctone (indigene) per i propri spazi verdi in quanto essendo originarie del luogo hanno già subito la relativa selezione naturale, adattandosi nel migliore dei modi al contesto. Così facendo, non solo si favorisce una maggiore biodiversità ma si riducono spesso anche i costi di gestione.

Durante tutto il periodo del concorso i promotori sono disponibili per consigli sull’allestimento, sulle piante da privilegiare e felici di fornire idee per accompagnare i partecipanti al concorso nella creazione di nuovi paradisi. Alcuni suggerimenti sono già presenti sul sito internet www.pronatura-ti.ch/consigli.