Donne maltrattate: «Allontanate sì gli uomini, ma non lasciatele sole»

LUGANO - Rispetto agli scorsi anni, molto meno donne vittime di violenza domestica, hanno chiesto aiuto lo scorso anno a Casa Amònia e al Consultorio Alissa, i due enti che ospitano e accolgono donne maltrattate in famiglia. Nel 2019 solo tredici donne e un bambino si sono rivolte a Casa Armònia. Otto donne in meno rispetto all’anno precedente. La percentuale di occupazione risulta minore anche se una donna è rimasta, per validi motivi, oltre i tre mesi. Insomma dal bilancio dello scorso anno emerge dunque che la Casa è stata sollecitata molto meno degli anni precedenti. Eppure - stando ai dati di polizia - nel 2019 gli agenti sono dovuti intervenire in ben più di 1000 occasioni per quanto riguarda violenza domestica.

L'uomo che viene allontanato - Come mai questo calo di richieste di aiuto presso i due enti? Una risposta viene data direttamente dall'Associazione Casa Armònia stessa. L'ipotesi avanzata è che tale situazione sia dovuta al fatto che il partner violento venga allontano dal nucleo domestico grazie all'intervento dei poliziotti. Una misura giustamente importante in quanto - ci tiene a sottolineare l'Associazione - «è pensata per proteggere la vittima da pericoli immediati e per dare alle parti coinvolte il tempo per ripensare a quanto è accaduto e interrogarsi sul futuro».

Una donna picchiata non va lasciata sola - Tuttavia per l'Associazione si tratta di un provvedimento che «nella maggior parte delle situazioni non è sufficiente, anche in relazione al fatto che nell’ambito degli allontanamenti si sono verificate delle recidive». Il punto della questione - che viene messo in evidenza dalle due strutture - è che la donna, una volta che il partner è stato allontanato, rimane sola. «Si sente colpevole, teme di non essere creduta e di essere giudicata» fanno notare quelli del'Associazione, evidenziando che «la donna non dovrebbe essere lasciata sola al momento dell’allontanamento del partner violento, ma dovrebbe avere la possibilità di essere accolta, anche solo per poche ore, da un servizio specifico, in modo da poter ricevere innanzitutto quell’ascolto empatico necessario al vissuto emozionale del momento».

E ora un servizio per gli uomini violenti - In sostanza anche un breve tempo in una struttura di accoglienza potrebbe aiutare per un minimo di conforto. «Le nostre operatrici - spiegano - sono educatrici di formazione, e sono preparate per affrontare questo tipo di problematica». Secondo l'associazione Armònia sarebbe importante affrontare con uno studio la questione del rientro del partner al domicilio, in quanto le recidive costituiscono un indicatore significativo. Ma la loro richiesta è quella di creare un servizio specifico - come già messo in atto in alcuni Cantoni oltre Gottardo - che accoglie e accompagna l’autore di violenza domestica in un percorso di comprensione su quanto è accaduto e sta accadendo a livello personale e a livello di coppia.

La presenza del picchetto telefonico di Casa Armònia, attivo giorno e notte 7 giorni su 7, oltre che per essere accolti, anche per essere ascoltati e ricevere delle informazioni: 0848 33 47 33. Anche il Consultorio Alissa continua la sua attività di ascolto, sostegno e orientamento per le donne e gli uomini confrontati con problematiche coniugali: 091 826 13 75.