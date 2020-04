Il Monte Generoso fa visita agli anziani

MENDRISIO - «Se gli anziani non possono andare sul Monte Generoso, sarà il Monte Generoso ad andare dagli anziani». Il detto popolare, che solitamente ha come protagonista Maometto, ben si coniuga all'attuale situazione di emergenza sanitaria, con gli over-65 costretti a rimanere in casa per non contrarre il Covid-19. A raggiungere gli anziani è il filmato di Stefano Mosimann impreziosito dalle fotografie di Giosanna Crivelli e dalle poesie dialettali di Pino Bernasconi (1904-1983), lette e commentate fuori campo dal figlio, l'avvocato Paolo Bernasconi.

Nata proprio da un'idea di Bernasconi, sostenuta dall'editore Giampiero Casagrande, l'iniziativa e il video sono sbarcati sul sito dell'ATTE. (per vederlo clicca qui). «È un filmato in grado di arrivare al cuore dei nostri pensionati così come di raccontare qualcosa della nostra storia alle nuove generazioni», precisa l'associazione ticinese che si occupa della terza età.

Il progetto nasce infatti dal desiderio di offrire agli ospiti delle Case di riposo e a tutti gli anziani della Svizzera italiana, messi alla prova dalle difficoltà generate dalla pandemia di Covid-19, «un’occasione di svago e qualche momento di pace e conforto derivata da parole e immagini che parlano del loro paese e della loro giovinezza».