Solo controlli radar «mirati» per la prossima settimana

BELLINZONA - Anche nel corso della prossima settimana i rilevamenti della velocità in Ticino saranno limitati a «puntuali e mirati controlli allo scopo di reprimere infrazioni gravi e garantire la corretta sicurezza degli utenti», senza prevedere un particolare elenco di località.

L’attuale situazione legata al Covid-19, viene spiegato in comunicato, richiede una gestione oculata nell’allocazione delle risorse della Polizia, sia umane sia in termini di mezzi.

Nel corso dei prossimi giorni infatti, come annunciato poco fa in conferenza stampa a Palazzo delle Orsoline, la polizia ticinese sarà largamente impegnata per vigilare in modo capillare su eventuali infrazioni relativi alle misure di assembramento e distanza sociale.