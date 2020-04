Da Locarno deserta il sorriso mascherato dei pochi per strada

LOCARNO - «Una Locarno surreale, dove tutto si è fermato, come in un film che speriamo finisca al più presto». Sono le parole che accompagnato la carrellata di fotografie scattate dall'agenzia Rescue Medie in una Locarno deserta e vuota come mai a memoria d'uomo.

Una città che, nonostante l'anima turistica, sembra avere rispettato l'invito delle autorità ad uscire poco e rimanere casa. E quei pochi, come ad esempio Mauro Pons, un personaggio quasi da paese come non ce ne sono più, si aggira solitario per le strade. E anche se ha il volto è coperto da un'inedita mascherina sembra regalarci un sorriso.

Dei temuti (detto con affetto) svizzerotedeschi per il momento neanche l'ombra. Sarà comunque una Pasqua indimenticabile.

Rescue Media