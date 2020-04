In 2'500 in una piazza virtuale a sentire musica e parole di Davide Van De Sfroos

LUGANO - LUGANO - Non solo musica, ma anche poesia, parole e riflessioni quasi medicamentose in un momento socialmente difficile come questo. Non ha deluso le attese l'innovativo incontro-concerto via streaming tenuto dal cantautore laghée Davide Van De Sfroos.

Sui canali Youtube e Facebook di tio.ch e 20 minuti, e anche sul nuovo portale PiazzaTicino.ch, sono stati più di 2'500 a partecipare all'evento e da tutto il mondo. Insomma, una piazza (ma virtuale) bella piena di gente.

E spettatori non solo da Ticino: i messaggi di apprezzamento e i saluti a Davide sono arrivati addirittura fin dal Brasile e dalle Bahamas. Alcuni veramente toccanti e commoventi, proprio per via del contesto particolare in cui ci troviamo.

Lo stesso Davide si è dimostrato entusiasta di inaugurare con un pubblico così vasto un palcoscenico virtuale che gli ha permesso di incontrare, tenere compagnia, e rincuorare fan (e non solo) da tutto il mondo.

Durante la serata, fra le varie storie e suggestioni non sono mancati i grandi classici di De Sfroos cone "Yanez", "La Curiera" e "Il figlio di Guglielmo Tell", dedica e ringraziamento alla Svizzera e al Ticino.

Il mini-concerto casalingo di Davide Van De Sfroos è stato visibile dalle 20:30 alle 21:30 sulla pagina Facebook di Tio/20minuti, sul canale YouTube di Tio/20minuti.

Se per caso ve lo siete perso lo potete recuperare sul sito di PiazzaTicino.ch.