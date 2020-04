«Gli over 65 superano il Gottardo e fanno spese da noi»

GÖSCHENEN - In Ticino agli over 65 è vietato andare a fare la spesa. Una misura decisa dal Cantone per proteggere la loro salute e limitare i casi di contagio sulle persone più vulnerabili. Ma che non è mai piaciuta a tanti di loro. Che pur di sentirsi liberi di andare nei negozi, sono disposti a mettersi in auto, superare la galleria del San Gottardo e fare acquisti fuori cantone.

«Molti anziani ticinesi sono venuti da noi a fare la spesa, soprattutto sabato», ha dichiarato al Tages Anzeiger il comandante della polizia cantonale urana Reto Pfister. E non c’è una base legale per impedirglielo. «Certo è che con una pandemia in corso non appare sensato che gli over 65 si ammassino nei negozi degli altri cantoni».

Ma c’è un ticinese che è dalla parte degli over 65. Pierre Rusconi, ex consigliere nazionale UDC, mal ha digerito la decisione del Governo. «Se alcuni vanno fuori cantone per fare la spesa - sostiene il 70enne - è colpa del ridicolo divieto che è stato imposto».

Rusconi propone di seguire l’esempio di altri paesi, prevedendo piuttosto una finestra temporale durante la giornata dedicata solo agli acquisti degli over 65. «Tipo dalle 8 alle 10 si potrebbe riservare per la spesa degli anziani».