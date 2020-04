Coronavirus, in Ticino 2'599 casi e 198 morti

BELLINZONA - «Abbiamo toccato il picco e stiamo cominciando a scendere, ma non è ancora finita». Così ieri in conferenza stampa il medico cantonale Giorgio Merlani commentava il rallentamento, ormai costante, del numero dei ricoveri negli ospedali ticinesi. «Le misure prese ci hanno permesso di diminuire la pressione sulle strutture e contenere il numero di trasmissioni. Ma non è finita. Il virus continua a viaggiare».

I dati odierni - Nelle ultime ventiquattro ore i nuovi casi positivi registrati nel nostro cantone sono 53 (ieri erano stati 38). Il numero totale dei contagi - aggiornato alle 8.00 di questa mattina - è quindi salito a 2'599. Cresce, purtroppo, anche il numero delle vittime del Covid-19: i morti sono infatti 198 con altri nove decessi contabilizzati nelle ultime ventiquattro ore (ieri erano 189). Sale anche il numero dei dimessi dalle strutture sanitarie: nelle ultime 24 ore 38 ticinesi hanno abbandonato l'ospedale. In totale i dimessi sono 388.

Numero dei ricoveri - Alla Carità e a Moncucco sono ricoverate (dato di ieri) 357 persone (-5 rispetto a domenica): 285 in reparto (-3) e 72 in terapia intensiva (-2), di cui 62 intubate (+1).

In Svizzera - Dopo l'avamposto ticinese, il virus sta colpendo con forza tutto il Paese. Le cifre, riportate ieri dall'UFSP, parlano di 21'652 casi accertati (+552 rispetto a domenica) e almeno 584 morti. La Confederazione - ricordiamo - ha una delle più alte incidenze in Europa, ma è pure la nazione che effettua il maggior numero di tamponi. I dati esibiti da Berna, che fanno riferimento agli annunci di laboratori e medici, presentano però delle discrepanze con quelli forniti direttamente dai cantoni. Questi sono stati raggruppati in una mappa dal dottorando dell'Università di Berna Daniel Probst. Le cifre - aggiornate questa mattina - ravvisavano 21'712 contagi e 769 decessi.