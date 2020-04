I servizi dell'AMB tra solidarietà e agevolazioni

BELLINZONA - I clienti dell'Azienda multiservizi Bellinzona (AMB) hanno più tempo per pagare le bollette (si parla di sessanta giorni). E i clienti commerciali che usufruiscono dei servizi multimediali Wambo (internet, telefono, TV) non dovranno pagare il canone per il mese di marzo. Sono queste le agevolazioni che l'AMB ha previsto a sostegno della clientela durante l'emergenza Covid-19.

La scelta di regalare una mensilità ai clienti commerciali, come si legge in una nota, è dovuto al fatto che durante il mese di marzo le aziende sono state costrette alla chiusura della propria attività «e non hanno utilizzato i servizi».

Videochiamate nelle case anziani - Gli anziani sono tra le categorie più a rischio, per questo devono essere protetti evitando anche i contatti coi parenti. AMB ha voluto cercare di rendere però meno traumatica questa lontananza dagli affetti e ha pensato agli ospiti delle case anziani del comprensorio bellinzonese. Ha perciò fornito alle strutture assistenziali, in collaborazione con la Città di Bellinzona, dei tablet per le videochiamate e nuove reti wifi (con accesso internet aperto). In questo modo gli anziani ospiti possono videochiamare volti familiari e amichevoli, riuscendo ad alleggerire queste giornate d'isolamento.

In prima linea con le istituzioni - AMB ha messo subito a disposizione attrezzature, strumenti e competenze informatiche al servizio delle istituzioni per meglio affrontare l’emergenza Covid-19. Ha supportato la creazione del centro di consultazione ambulatoriale al mercato coperto di Giubiasco (istituito per la presa a carico di pazienti potenzialmente affetti da covid-19) con la fornitura di connessione internet e attrezzatura informatica.

Telelavoro con la fibra ottica - Al fine di agevolare il telelavoro è stato offerto massimo supporto a tutti i clienti istituzionali, come ad esempio il Municipio di Bellinzona e l’Organizzazione turistica regionale Bellinzonese e Alto Ticino. Grazie ai servizi in fibra ottica è infatti possibile garantire, anche a privati e aziende, una connessione stabile e veloce, senza perdite di efficacia e con una larghezza di banda simmetrica per scaricare e caricare dati alla stessa velocità. Una sicurezza per chi ha scelto il telelavoro e vuole continuare a rimanere operativo.

Più info su www.amb.ch/covid-19