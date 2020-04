NonCeLaFaremoMai: messaggi di cattivo gusto sull'asfalto

LUGANO - Restare a casa, limitare al massimo gli spostamenti e uscire solo per comprovate necessità, come il lavoro o la spesa. Il messaggio è stato ripetuto centinaia di volte in queste ultime settimane, accompagnato da importanti misure indirizzate a contenere il contagio del coronavirus. Appare tuttavia evidente come ci sia ancora qualcuno che ha difficoltà nel fissare questi concetti, come dimostra una fotografia arrivata oggi in redazione.

Scattata in via Tomaso Rodari a Lugano, l'immagine mostra due scritte realizzate con alcuni gessi sull'asfalto. "#NonCeLaFaremoMai!" e "MoriremoTutti!"; messaggi decisamente in controtendenza rispetto a quelli positivi a cui ci siamo abituati di questi tempi. E soprattutto, un gesto difficilmente catalogabile nella categoria delle suddette "comprovate necessità" che dovrebbero motivare un'uscita di casa.

La scritta - come spiegatoci dal lettore che ha segnalato il fatto - è stata successivamente fatta cancellare grazie all'intervento della polizia.