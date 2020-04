Sospesi i lavori alla Galleria del Ceneri

Prima una foto, fatta circolare dall'MpS, e fortemente criticata per l'inosservanza delle norme di sicurezza. Poi la decisione di AlpTransit che, nonostante l'autorizzazione eccezionale dal Canton Ticino per poter proseguire i lavori relativi alla messa in esercizio della Galleria, ha ritenuto «assolutamente indispensabile che le norme ufficiali in materia di comportamento e igiene vengano osservate per la salute di tutti i dipendenti».

Per questo motivo sono state sospese fino al 19 aprile le corse di prova, che devono essere eseguite dal responsabile delle prove insieme al macchinista, e che quindi non sono possibili perché la distanza richiesta di due metri in cabina non può essere mantenuta.

Per quanto riguarda le attività di manutenzione, AlpTransit sta attualmente esaminando insieme agli imprenditori coinvolti tutti i processi, le istruzioni e le misure di controllo atte a garantire il rispetto di tutte le regole. Deciderà quindi «se e in quale momento le attività di manutenzione possano proseguire secondo l'approvazione del Cantone». Fino ad allora, nessun lavoro avrà luogo.

A fine aprile 2020 ATG insieme all’UFT, in funzione della momentanea situazione e allo stato attuale dell’esercizio di prova, valuterà i possibili effetti sull’ulteriore corso della messa in esercizio della GbC e la sua prevista inaugurazione a settembre rispettivamente a dicembre 2020.

La soddisfazione dell'MpS - L'MpS si è detto dunque soddisfatto della sospensione. «Una conferma in più che nella situazione attuale non è possibile rispettare sui posti di lavoro le normative sanitarie relative al COVID. In questo momento deve essere data completa priorità all'evitare del propagandarsi del virus, a difesa della salute di ognuno di noi».