Coronavirus: il ceo di UBS Sergio Ermotti dona 1 milione di franchi per i ticinesi in difficoltà

COLLINA D'ORO - Toccato dalla «drammaticità» dell’emergenza coronavirus nel proprio cantone, il ceo di UBS Sergio Ermotti ha deciso di mettere mano al portafoglio e di donare di tasca propria 1 milione di franchi da destinare alle persone in difficoltà a sud delle Alpi.

«Sento parlare della difficile situazione degli ospedali e di persone che hanno perso i loro familiari. La situazione è drammatica», spiega il manager 59enne confermando al Blick la notizia dell’elargizione. Secondo Ermotti, «ognuno dovrebbe almeno chiedersi se possa aiutare» e non per forza economicamente: «Molte persone non hanno soldi, ma fanno comunque moltissimo», sottolinea. La sua, precisa però, è stata una scelta «del tutto personale».

La donazione confluirà nella Fondazione Ermotti, che il banchiere ha fondato nel 2011 con sua moglie, sua sorella e suo fratello. Mentre questa organizzazione si occupa normalmente di Paesi in via di sviluppo, il milione di franchi donato da Ermotti sarà destinato al Ticino, per ora il cantone più colpito dall’epidemia. Niente email e telefonate a casa Ermotti per chiederne una parte però: «Individueremo persone in difficoltà attraverso organizzazioni umanitarie professionali e le sosterremo», chiarisce il ceo.

A chi obiettasse che, per l’amministratore delegato di banca più pagato della Svizzera, 1 milione di franchi sia poca cosa, si propone un veloce raffronto con il suo salario, lasciando poi a ciascuno le proprie valutazioni. Visto che, nel 2019, Ermotti ha ricevuto una retribuzione annua di 12,5 milioni di franchi, è come se un ticinese con una retribuzione mediana di circa 72mila franchi (UST 2016) donasse 5’760 franchi.