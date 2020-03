È morto Attilio Bignasca

LUGANO - Lo scorso novembre Attilio Bignasca aveva lasciato la carica in Gran Consiglio per «seri problemi di salute». Oggi si è venuta a sapere la notizia della sua morte. Lo ha riferito il Cdt online.

Attilio Bignasca, classe 1943, era un personaggio importante per il movimento leghista. In particolare dopo la morte improvvisa del fratello Giuliano, avvenuta nel 2013. È stato consigliere comunale e per molti anni granconsigliere. La sua prima elezione nel parlamento ticinese risale al 1991.

Il cordoglio sul web - A pochi minuti dalla notizia della scomparsa di Attilio Bignasca, il cordoglio corre sui social. In particolare sulle pagine dei politici. Tra questi c'è il consigliere di Stato Norman Gobbi che scrive: «Caro Attilio, grazie per quanto hai fatto e quanto ci hai insegnato. Ti ricorderemo come “il pompiere” (Nano dixit) e “Conte Zio”. Ci mancherai, tanto!»

Anche il deputato leghista Massimiliano Robbiani ricorda il suo «caro amico», definendolo come «una persona discreta, molto attiva politicamente e molto sensibile». E gli assicura: «Lavorerò e lavoreremo per portare avanti tutto quello che tu hai sempre fatto e voluto per il bene del tuo amato Ticino».

Sul web c'è anche il saluto da parte del deputato leghista Daniele Caverzasio: