Annullato anche lo Scenic Trail

TESSERETE - Anche lo Scenic Trail, previsto tra il 12 e il 14 giugno, quest'anno non si farà. «La situazione che stiamo vivendo è molto grave ed un evento sportivo come il nostro deve essere l'ultima delle preoccupazioni» fanno sapere gli organizzatori.

La chiusura di frontiere e la limitazione dei movimenti che piano piano vengono implementati in tutto il mondo, non permetterebbero l’arrivo di moltissimi atleti, così come i divieti in altri paesi precludono agli atleti stessi la possibilità di allenarsi.



«La produzione di gadget, medaglie, premi, ecc. pur essendo stata già commissionata e pagata, non può più essere garantita, così come la presenza di volontari e personale medico-sanitario che ovviamente hanno altre priorità nella situazione attuale».



Nelle prossime settimane verrà annunciata la nuova data e, agli iscritti attuali, verranno comunicati i nuovi dettagli per l’edizione 2021.