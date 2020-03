Per trovare Ticino7 sfogliate laRegione

BELLINZONA - «Da oggi, e finché durerà questa maledetta emergenza, Ticino7 uscirà in una forma inconsueta». Il coronavirus scompagina anche le abitudini più radicate, ma una soluzione si trova sempre. Come informa un messaggio dalla redazione di Ticino7, che qui pubblichiamo, T7 uscirà dunque in forma inusuale, «come sezione settimanale integrata all’edizione quotidiana de laRegione. Oggi al venerdì come al solito, al sabato invece dalla prossima settimana. Per la stessa ragione è sospesa la distribuzione nelle cassette di 20 Minuti durante il fine settimana. Naturalmente però cercheremo di garantirvi sempre contenuti curati e diversi dal consueto: crediamo che ce ne sia un gran bisogno, di questi tempi». Lo crediamo anche noi. Buona lettura!