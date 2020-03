Gandria, il valico è un po' più aperto

LUGANO - La dogana di Gandria è un po' più aperta. La chiusura del valico decisa inizialmente dallo Stato maggiore di condotta (Smcc) dalle 20.00 alle 5 del mattino, è stata accorciata. Dalle 24.00 alle 4.30. In modo da facilitare il transito di frontalieri, specie quelli attivi nel settore socio-sanitario.

A renderlo noto è l'Ocst, che aveva presentato una richiesta in tal senso allo Smcc. La chiusura di Gandria ha suscitato non poche critiche nei giorni scorsi, da parte dei media italiani. Anche il sindacato ha raccolto le lamentele dei lavoratori, a cui la chiusura avrebbe arrecato «grandi disagi» visto che «la conformazione geografica del territorio non permette altre strade agevoli per accedere in Ticino».

La riapertura parziale è «una piccola conquista» scrive il sindacato «per i frontalieri che in questi giorni difficili sono ancora chiamati a prestare servizio serale in diversi settori, in particolare nelle strutture del socio-sanitario».