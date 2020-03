Dieci ragazzi scendono in campo contro il coronavirus

LUGANO - In un momento così critico c’è bisogno che ognuno faccia la propria parte. Chi lavorando al fronte, chi aiutando come può come volontario e chi semplicemente stando a casa e rispettando le direttive emesse dalle autorità. E poi c’è chi decide di fare una donazione.

Le raccolte fondi in questo periodo non mancano e un’iniziativa originale l’ha avuta un gruppo di amici che annualmente si sfida al fantacalcio: donare le quote di partecipazione - 1'500 franchi in tutto - all’Ospedale La Carità di Locarno. In modo che questi soldi possano essere impiegati nella lotta al covid-19, in particolare per l’assunzione di collaboratrici e collaboratori supplementari.

Gli appassionati di calcio non hanno bisogno di spiegazioni (e forse nemmeno chi il calcio non lo segue). Si tratta di un gioco che consiste nell’organizzare e gestire una squadra (virtuale) formata da calciatori (reali) scelti fra quelli che disputano un torneo. In questo caso la Serie A italiana. Al primo classificato sarebbero andati 600 franchi, 400 al secondo, 300 al terzo e 100 ai vincitori di due coppe. L'emergenza coronavirus ha però fermato il campionato.

«In questo modo speriamo d'incentivare altri giovani e non a fare una donazione», è l’auspicio di Mauro, l'ideatore del gesto. E se il campionato fra un po' dovesse riprendere? «Il nostro è terminato con la donazione», spiega il giovane luganese. «In caso di ripresa ci scherzeremo su, magari chi era quinto in classifica sarebbe arrivato terzo e viceversa!». Non più in alto, visto che i primi due avevano un bel margine di vantaggio. «Ma anche loro - assicura Mauro - sono stati subito favorevoli alla donazione».