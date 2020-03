I medici ticinesi sostengono «con fermezza» il Governo

BELLINZONA - Visto il continuo aggravarsi della situazione sanitaria causata dall’epidemia COVID-19, il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di varare misure supplementari che prevedono il blocco di cantieri e attività produttive non necessarie o urgenti.

Queste misure, sicuramente dolorose per l’economia ticinese e svizzera, per una settantina di medici ticinesi sono però indispensabili per rallentare il diffondersi della malattia e evitare il collasso del sistema sanitario con conseguenze gravissime per tutti.

«È quindi con rammarico - fanno sapere in una presa di posizione comune - che abbiamo appreso che alti funzionari della Confederazione considerano le misure adottate in Ticino illegali». Il loro appello, in questa situazione eccezionale, è quello di avere il coraggio di prendere decisioni incisive a tutela della salute pubblica, senza temporeggiare. Quindi, si legge, «sosteniamo con fermezza le misure varate dal Consiglio di Stato ticinese».

Infine, i medici auspicano che il Consiglio Federale, nella sua seduta odierna, riconosca l’assoluta necessità dei passi intrapresi in Ticino.

I medici che hanno sottoscritto l'appello:

Giorgio Noseda

Franco Cavalli

Antonio Lanzavecchia

Federica Sallusto

Andrea Alimonti

Angelo Auricchio

Brenno Balestra

Francesco Bertoni

Gianfranco Bolognini

Davide Giovanni Bosetti

Arianna Calcinotto

Pina Carbone

Marina Carobbio

Tiziano Cassina

Carlo Catapano

Andrea Cavalli

Petr Cejka

Francesco Ceppi

Mariadele Christe-Pedrazzi

Letizia Deantonio

Stefano Demertzis

Guido Domenighetti

Vittoria Espeli

Fabrizio Fasolini

Patrizia Froesch

Claudio Gaia

Brenno Galli

Augusto Gallino

Roger Geiger

Michele Ghielmini

Silke Gillessen Sommer

Santiago Gonzales

Fabio Grassi

Greta Guarda

Carlo Mainetti

Claudio Marone

Tiziano Moccetti

Alden Moccia

Maurizio Molinari

Giorgio Mombelli

Silvia Monticelli

Olivia Pagani

Roberto Pasqualetto

Giovanni Pedrazzini

Andreas Perren

Gianfranco Pesce

Marco Pons

Franco Quadri

Pierluigi Quadri

Vilma Ratti

Antonella Richetti

Gian Antonio Romano

Davide Rossi

Piercarlo Saletti

Beppe Savary

Paolo Servida

Cristiana Sessa

Anastasios Stathis

Hans Stricker

Georg Stüssi

Marcus Thelen

Jean Philippe Theurillat

Mariagrazia Uguccioni

Mariacarla Valli

Luca Varani

Sophie Venturelli

Marina Wyttenbach

Rolf Wyttenbach

Emanuele Zucca