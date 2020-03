L'amministrazione bellinzonese chiude al pubblico

BELLINZONA - Come da disposizioni emanate sabato dal Consiglio di Stato a partire da lunedì 23 marzo 2020 l’Amministrazione cittadina chiude completamente al pubblico. Resta in

funzione, in forma potenziata dato il divieto per gli over 65 di uscire per la spesa, la hotline a favore delle persone vulnerabili al numero 058.203.19.99.

Saranno garantiti i servizi d’emergenza (polizia comunale, pompieri), le attività essenziali e tutto quanto concerne la manutenzione e la vigilanza su stabili e infrastrutture, oltre ai servizi industriali (acqua, elettricità, depurazione), con severe misure di precauzione sanitaria e telelavoro laddove possibile.

Gli utenti che per ragioni urgenti e improrogabili devono effettuare pratiche di sportello possono contattare telefonicamente gli usuali numeri oppure lo 058.203.10.01. Gli sportelli settoriali (finanze, edilizia, LAPS/AVS) sono anch’essi raggiungibili telefonicamente. L'utenza è in ogni caso invitata a chiamare solo per necessità urgenti e, laddove possibile, a svolgere le pratiche attraverso il sito della Città (www.bellinzona.ch).

Per quanto riguarda i rifiuti verranno garantite le raccolte usuali (RSU, carta), mentre la popolazione è invitata a far uso degli ecopunti nei quartieri aperti e non custoditi unicamente per la

consegna di vetro, PET e contenitori di alluminio. L’attività degli ecocentri verrà ridotta secondo disposizioni che verranno rese note nei prossimi giorni.

Informazioni dettagliate su www.bellinzona.ch/covid-19