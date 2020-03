La Commissione di quartiere di Pregassona scrive alla popolazione: «Rispettare le regole dettate dal Municipio»

LUGANO - La Commissione di quartiere di Pregassona rivolge un ennesimo appello alla popolazione in questi giorni di emergenza a causa del coronavirus. Un appello - che riportiamo integralmente - firmato dal presidente Marco Imperadore, dal vicepresidente Walter Fornoni e dal membro della Commissione Luca Campana, e che è stato sottoscritto anche dal dottor Francesco Pilato.

«Sappiamo benissimo che questo è un ennesimo appello dei tanti apparsi in questi giorni sui vari media. Vogliamo richiamare le persone al rispetto delle regole dettate dal nostro Municipio, Cantone e Confederazione. Ancora troppe persone nei giorni precedenti al nostro scritto, durante le belle giornate di sole passeggiavano indisturbate e ridenti come nulla fosse, anziani o coppie giovani abbracciati e mano nella mano, incrociandosi lungo i sentieri e le vie non rispettando le distanze. Bambini e ragazzi che giocavano insieme e persone sedute assembrate sulle panchine discutendo come fosse una giornata qualunque. L’appello del dottor Christian Garzoni “state a casa e non banalizzate la situazione” crediamo sia eloquente e se vogliamo sconfiggere il propagare di questo virus dobbiamo assolutamente non fare altro che rispettarlo.

Il via vai in special modo di ieri pomeriggio ci ha lasciati veramente meravigliati, e se dovesse continuare così, crediamo che le regole dovranno essere inasprite come sta già avvenendo in altri paesi. Noi siamo due semplici cittadini facenti parte della Commissione di Quartiere di Pregassona ma ci teniamo molto ai nostri concittadini e sapendo benissimo di non essere delle personalità vogliamo comunque dare il nostro contributo e sostegno a questa situazione che stiamo vivendo. E mai come in questo momento d'incertezza nel futuro risuonano a darci forza e conforto delle parole che vengono da lontano nella storia dell’umanità: Aristotele “non possiamo cambiare il vento ma possiamo cambiare le vele della nostra vita... e aggiungiamo “verso una direzione di umanità più vera!” Chiudiamo tutti insieme ricordandovi il motto DISTANTI MA VICINI. PROTEGGIAMOCI. ORA.

Luca Campana, membro della Commissione di quartiere di Pregassona

Marco Imperadore, presidente della Commissione di quartiere di Pregassona

Walter Fornoni, vicepresidente della Commissione di quartiere di Pregassona

Dott. Med. Francesco Pilato, Pregassona