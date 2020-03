Anche un canto per dire grazie

BELLINZONA - Non solo applausi. Ha voluto riscaldare i cuori di chi era affacciato al balcone per ringraziare medici, infermieri, farmacisti e operatori sanitari in prima linea contro il coronavirus. E lo ha voluto fare in un modo alternativo, con la sua voce.

«Ho cantato dal balcone - racconta Antonella Cristofaro, in arte Ally -. La cosa più emozionante è stata essere uniti, “vicini, ma lontani”, e sentire il calore e il sostegno della gente».

E così Ally si è esibita (da un quartiere del Bellinzonese) in un paio di brani, al termine del minuto di solidarietà. «L'ho fatto per quelle persone che si sacrificano, dando tutto il loro cuore contro questo brutto virus che ci ha costretti a vivere il peggiore dei film della nostra vita».

L'esibizione di Antonella (tra l'altro finalista svizzera per Eurosong 2013) è piaciuta a tal punto da aver ricevuto richieste per un bis. Che, forse, ci sarà. «Chissà - conclude - magari domani».