Stop ad alcuni cantieri ferroviari

La galleria di base del Monte Ceneri dovrebbe essere inaugurata a dicembre. Ma oggi più che mai è d'obbligo usare il condizionale. Andreas Meyer, direttore generale delle FFS, ha fatto sapere che a causa dell'emergenza coronavirus è probabile che alcuni cantieri ferroviari possano essere interrotti nei prossimi giorni. Una decisione che riguarderà anche il Ticino e che avrà ripercussioni sulla tabella di marcia dei lavori. Non solo. Ma potrebbe avere delle conseguenze in vista del cambiamento d'orario di dicembre, quando dovrebbe essere aperta appunto la tanto attesa galleria di base. "È ancora però presto per saperlo", ha precisato Andreas Meyer ma la situazione attuale fa pensare che uno slittamento dell'inaugurazione possa essere presa in considerazione.

Oggi è stata l'occasione per il direttore generale delle FFS, di fare un bilancio sui trasporti ai tempi del Covid-19. Le FFS si trovano confrontate con una notevole riduzione del traffico ferroviario. E questo perché la domanda dei viaggiatori si è notevolmente ridimensionata. Basta pensare che solo tra Zurigo e Berna il calo dei passeggeri trasportati è dell'80%. Inoltre anche il numero dei dipendenti delle FFS attivi attualmente è diminuito: "Molti hanno deciso di rimanere a casa per auto proteggersi. Altri devono badare ai figli e ci sono anche quelli che sono rimasti a casa perché hanno iniziato a presentare sintomi.

Meyer non ha escluso che nelle prossime settimane l'offerta ferroviaria potrebbe ridursi ulteriormente. Le FFS si stanno preparando a lavorare con solo il 50% del personale abituale.