Alla Migros ci si protegge con il plexiglass

LUGANO - Ma come, i dipendenti della Migros non sono più tenuti a indossare le mascherine di protezione? Se lo sono chiesti diversi clienti che questa mattina sono usciti di casa per fare compere. Ma il cambiamento rispetto ai giorni scorsi è dovuto a una novità: l'installazione di pannelli in plexiglass davanti alle casse.

«La protezione dei dipendenti è una priorità assoluta per Migros», ha spiegato il portavoce di Migros Marcel Schlatter all'agenzia di stampa Keystone-ats. Non solo, visto che al momento i disinfettanti non sono più disponibili, l'azienda ha iniziato a produrli da sé, in modo da dotare tutti i circa 100'000 dipendenti del gruppo».

Pagare senza contanti - Il rispetto delle regole d'igiene personale e la pulizia regolare delle superfici offrirono una protezione efficace contro la trasmissione del virus da persona a persona. Inoltre, se possibile, Migros suggerisce di effettuare i pagamenti degli acquisti con le carte anziché in contanti.