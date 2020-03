Tavolino magico chiude i centri di distribuzione

Il Tavolino Magico chiude i suoi 132 centri di distribuzione di generi alimentari in Svizzera, per garantire la protezione dei volontari e degli utenti e contenere la diffusione del virus.

«In questo momento non possiamo più garantire di agire in sicurezza nei Centri di distribuzione, di conseguenza tutti i nostri centri chiudono con effetto immediato. Fino a nuovo avviso, non possono essere ritirati generi alimentari», precisa una nota pubblicata sul sito dell'associazione che si occupa di raccogliere gli alimenti invenduti e distribuirli a chi si trova in stato di bisogno. In Ticino e nelle regioni italofone dei Grigioni Tavolino Magico gestisce 14 centri di distribuzione.

Lo scorso anno la fondazione ha raccolto 3'820 tonnellate di generi alimentari non più atti alla vendita ma in perfetto stato. Gli alimentari sono stati consegnati gratuitamente a circa 500 istituzioni sociali e punti di distribuzione di cibo per le persone bisognose in tutto il paese.

In totale, la quantità di merce raccolta, di un valore di circa 25 milioni di franchi, corrispondeva a oltre otto milioni di pasti, ossia uno per ogni abitante della Svizzera, precisava il comunicato diramato a inizio febbraio.