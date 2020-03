Igieniste e aiuti: «Obbligate a lavorare col rischio virus»

LUGANO - È un ambito professionale che opera sul filo del contagio. Parliamo dei dentisti, delle aiuto dentista e delle igieniste dentali.

Solo urgenze, ma - Il coronavirus batte infatti dove il dente duole… ma non tutti gli studi sembrano reagire con la dovuta disciplina, responsabilità e prudenza. Presso alcuni di loro risponde la segreteria telefonica, avvisando che l’attività è sospesa sino a fine mese (se tutto andrà bene). Altri invece stamattina hanno regolarmente aperto. Ufficialmente dovrebbero seguire la raccomandazione delle autorità. Ossia quella di, come spiega la Task force cantonale, «trattare unicamente le urgenze».

I timori del personale - Epperò non tutti i dentisti sarebbero così ligi, come confermano alcune segnalazioni giunte a Tio/20Minuti: «I nostri datori di lavoro - afferma un’igienista dentale di cui tuteliamo l’identità - ci obbligano ad andare al lavoro. Per noi operatori è impossibile mantenere le distanze di un metro e siamo costantemente a contatto con la saliva. In più ci viene imposto di tenere la stessa mascherina per tutto il giorno a causa dell’impossibilità di ordinarne di nuove». Questo sino alla scorsa settimana, e anche stamane, sebbene nel frattempo mezzo Ticino abbia chiuso i battenti per contrastare la pandemia, alcune aiuto dentista sono state forzate a lavorare. Per fortuna, in molti casi sopperisce il buonsenso dei clienti stessi che massicciamente hanno annullato gli appuntamenti per le cure dei denti non urgenti.

La segnalazione - Che esista una certa indisciplina trova riscontro anche nella segnalazione che l’ex deputata Sara Beretta Piccoli, di professione igienista dentale diplomata federale, ha inoltrato al direttore del DSS Raffaele De Rosa e al medico cantonale Giorgio Merlani: i temi sollevati sono i medesimi. Impossibilità di rispettare le distanze, obbligo di usare una semplice mascherina per tutta la giornata e un forte “aerosol”, ossia migliaia di goccioline d’acqua sprigionate dalla strumentazione. Ma il personale assistente è davvero necessario in questo momento? «Nel caso di un’urgenza, ad esempio un’estrazione, un dentista è in grado di intervenire da solo» dice Beretta Piccoli.