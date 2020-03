Il volontariato passa dallo smartphone

LUGANO - Da quando il nuovo coronavirus è arrivato anche in Ticino, è scattata una corsa alla solidarietà. C'è chi si offre per portare spesa o medicinali alle persone anziane o chi si mette a disposizione per occuparsi dei bambini di genitori che lavorano.

Ma come coordinare al meglio le attività di volontariato? Per farlo c'è l'app gratuita “Five Up”, il cui sviluppo è sostenuto dalla Croce RossaSvizzera e dalla Società svizzera di utilità pubblica. Si tratta di una piattaforma che permette di creare gruppi chiusi per facilitare l'organizzazione degli aiuti.

«A differenza dei gruppi su WhatsApp e Facebook -si legge in una nota - “Five Up” permette di vedere direttamente dove c'è ancora bisogno di aiuto e dove le persone sono già impegnate come volontari, in modo da evitare molte comunicazioni inutili».

L'applicazione è disponibile nell'AppStore e su Google Play.