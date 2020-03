Trasporto pubblico: scatta l'offerta ridotta

BELLINZONA - Era stato annunciato ieri dal Governo cantonale: con la chiusura di negozi, ristoranti e bar, le imprese di trasporto pubblico sono state incaricate di rimodellare l'offerta per gli utenti. Da domani, lunedì 16 marzo 2020, i trasporti pubblici su strada in Ticino viaggeranno quindi con un'offerta ridotta, come fa sapere Autopostale.

«Gli orari sulle tratte/linee per le singole imprese di trasporto sono state adeguate ad hoc a dipendenza delle specificità regionali» si legge nella nota. «Giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo sono considerati giorni festivi».

E per quanto riguarda il trasporto ferroviario, ecco le variazioni del servizio:

- I servizi TILO, fino a nuovo avviso, sono limitati: rimane assicurato il servizio di base per garantire la possibilità di spostarsi a orari regolari tra i vari centri del territorio servito.

- Per il servizio della Ferrovia Locarno-Domodossola (Centovallina) il traffico regionale è ridotto e il traffico internazionale resta interrotto.

- Anche il servizio delle Ferrovie Luganesi (FLP) è ridotto: nei giorni feriali viene effettuato il servizio con l’orario applicato nei giorni festivi, con cadenza ogni 30 minuti.

Nel traffico a lunga percorrenza valgono le limitazioni introdotte la scorsa settimana:

- Sull’asse del San Gottardo, tre delle nove coppie di treni EC (Zurigo pt 07.10, 11.10 e 15.10 e Milano pt 11.10, 15.10 e 19.10) circolano solo tra Chiasso e Zurigo.

- Sull’asse del Sempione sono interessate dalla misura due delle sette coppie di treni: Ginevra con partenza alle 05.39 e Basilea FFS delle 12.28 nonché da Milano alle 07.20 e

17.20, che circoleranno solo tra Basilea rispettivamente Ginevra e Briga.

Gli orari elettronici, visibili su App, schermi e paline informative dinamiche saranno adattati e aggiornati solo in un secondo momento. La clientela è pertanto invitata, nel frattempo, a far capo alle informazioni costantemente aggiornate e pubblicate sui portali internet delle singole imprese prima di partire.