«In Ticino il caos, in Vallese un'inspiegabile tranquillità»

DOMODOSSOLA - «C'è molta confusione e temiamo che, nel breve periodo, anche la Svizzera adotterà misure più stringenti per l'emergenza Coronavirus». Così il coordinatore dei frontalieri nel Verbano Cusio Ossola (Vco), Antonio Locatelli.

«Ci aspettiamo tra non molto la chiusura delle frontiere, almeno per i lavoratori impiegati in attività non strettamente indispensabili», sostiene Locatelli.

«Presumo ovviamente che verranno lasciate aperte per gli operatori del settore sanitario, come dottori, infermieri e operatori sanitari specializzazioni di cui il Ticino non può assolutamente fare a meno».

«Mentre in Ticino regna il caos - aggiunge - nel Vallese c'è un'inspiegabile tranquillità, si entra tranquillamente esibendo in dogana il permesso di lavoro e pare quasi ci sia meno consapevolezza dell'emergenza globale».