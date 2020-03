Agno e Magliaso sospendono la frequenza obbligatoria

Dopo Cadenazzo ieri, diversi altri comuni ticinesi hanno deciso di andare contro alle direttive cantonali e hanno preferito sospendere la frequenza obbligatoria di tutti i bambini di asilo e scuola elementare. Tra di loro veri e propri pezzi da novanta come Lugano e Locarno. Ma non solo.

Tra i ribelli troviamo infatti anche Agno e Magliaso, che in serata hanno comunicato la decisione di togliere l'obbligo di frequenza fino al 29 di marzo. In entrambi i comuni i docenti saranno regolarmente a disposizione per i bambini che continueranno a frequentare gli istituti scolastici comunali. A Magliaso la decisione entrerà in vigore da lunedì 16 marzo.

Sessa segue il Governo - Da parte sua il comune malcantonese di Sessa ha deciso di rispettare le disposizioni governative. «Le scuole saranno aperte e operative fintanto che le risorse lo permetteranno. Alcune sezioni potrebbero infatti venir chiuse per l'assenza delle supplenti».