Le scuole comunali della capitale restano aperte

BELLINZONA - La capitale non si ribella. Il Municipio di Bellinzona, che questa sera ha incontrato il Collegio dei direttori degli Istituti della città, ha infatti deciso di seguire le direttive del Governo in ambito scolastico. «Le scuole di Bellinzona rimangono aperte», precisa l'esecutivo in una nota. «Invitiamo tutte le famiglie a portare a scuola i bambini, per garantirne la corretta presa carica pedagogica e sanitaria».

Il Municipio precisa infine che gli allievi con sintomi che potrebbero essere collegati al coronavirus devono essere tenuti a casa.