«Alloggi inaccettabili, tanto più in una seria emergenza sanitaria»

BELLINZONA - Il coronavirus screma tra buoni e cattivi datori di lavoro. Addirittura pessimi se stiamo alla denuncia dell'Ocst che parla di «dormitori improvvisati» per trattenere in Ticino i lavoratori frontalieri. «La situazione nel nostro cantone - dice il segretario cantonale Renato Ricciardi - sta in queste ore degenerando. In troppi stanno purtroppo esprimendo una totale mancanza di umanità e di senso della realtà». Il sindacalista parla di «proposte d'alloggio che non sarebbero accettabili in condizioni normali e men che meno in una situazione di seria emergenza sanitaria». È il caso, chiarisce al telefono, «della proposta assolutamente precaria di far dormire il lavoratore su una brandina nel magazzino dell'azienda. Su una brandina. Parliamo di una ditta dell'artigianato».

A queste situazioni estreme, continua Ricciardi, «si aggiungono richieste di non lasciare il cantone nel prossimo mese, aziende che prenotano alberghi per i lavoratori chiedendo loro di contribuire alle spese. Sono prevaricazioni che disgustano. Denunceremo queste situazioni, oltre che pubblicamente come stiamo facendo ora, anche alle autorità competenti».

Secondo l'OCST c'è però un altro aspetto, di cui ancora poco si parla, ossia se il dipendente frontaliero si ammala di coronavirus: «Chi si prenderà cura della salute di queste persone che non hanno copertura assicurativa nel nostro cantone? Chi si assumerà le spese delle loro cure? Il nostro sistema sanitario è preparato a sostenere un carico aggiuntivo di potenziali pazienti? Occorre essere coscienti che le norme attuali non garantiscono un'assistenza sanitaria ai lavoratori frontalieri».

Il sindacato chiede infine all'economia cantonale di cambiare passo: «È urgente fermare le attività non indispensabili per consentire di portare avanti esclusivamente i servizi strettamente necessari alla persona. Alcune aziende responsabili stanno agendo in questa direzione, ma sono ancora troppo poche, come testimoniano le code infinite alle nostre dogane in entrata e in uscita dal Paese».