AutoPostale interrompe il collegamento con Domodossola

DOMODOSSOLA - AutoPostale interrompe con effetto immediato e fino a nuovo avviso il collegamento sulla tratta del passo del Sempione tra Iselle e Domodossola, in territorio italiano.

La misura, decisa in relazione all'emergenza per il coronavirus, non riguarda la tratta sul versante vallesano fra Gondo e il villaggio di Sempione, indica oggi in una nota.

La tratta Iselle - Domodossola è la parte turistica della linea 631 che da Briga porta a Domodossola. A causa delle misure decise in Italia da lunedì non ci sono più passeggeri su questa tratta, scrive AutoPostale.