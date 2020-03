Manca personale, i TiLo si bloccano al confine

CHIASSO - Non c'è personale, e i treni non partono. L'epidemia di Covid-19 - o la paura dell'epidemia - non risparmia i controllori e i macchinisti ferroviari in Lombardia. E così, dopo gli Euricity anche i collegamenti regionali sono costretti a una battuta d'arresto.

Ad annunciarlo in una nota odierna sono le FFS-TILO, che si dicono «costrette» a introdurre importanti limitazioni, causa assenze dei dipendenti oltre confine. Le linee S10 tra Como e Chiasso sono soppresse, a partire da oggi. Come pure i collegamenti S40 e S50 tra Varese, Mendrisio e Como, e l'aeroporto di Malpensa.

Per quanto riguarda la S50, le corse da Stabio a Varese sono garantite «solo negli orari di punta» mentre per il resto della giornata le corse termineranno al confine.