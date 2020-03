Discoteche locarnesi che si spengono contro il virus

LOCARNO - La movida locarnese si spegne per contrastare la diffusione del coronavirus. Un segnale in tal senso lo danno le discoteche Vanilla Club (Riazzino), Rotonda Music (Gordola) e PIX Club (Ascona), che hanno deciso di interrompere temporaneamente l'attività d'intrattenimento, come si legge in una nota odierna.

Si tratta di una decisione presa a scopo preventivo, «nel rispetto della tutela dei propri clienti, preservando la salute di avventori e lavoratori che regolarmente frequentano la movida locarnese, al fine di limitare il rischio di contagio che il virus Covid-19 nelle ultime settimane sta invadendo il territorio ticinese».

La proprietà dei locali in questione tende inoltre una mano ai lavoratori non residenti in Svizzera, offrendo loro pernottamenti a prezzi agevolati negli Hotel Rotonda di Gordola e Alexandra di Muralto.