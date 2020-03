La Everest Academy si sposta sul web

LUGANO - Il lavoro a distanza? Con la diffusione del coronavirus anche sul nostro territorio, non sta entrando soltanto negli uffici ma anche nelle scuole. Tra queste si conta il liceo privato Everest Academy di Lugano, che da oggi si sposta sul web.

Un progetto che è già partito da alcuni giorni, ma in forma ibrida di “homeschooling”: una parte degli studenti e dei docenti era ancora in aula, nella sede di Via Landriani 2 a Lugano, e un'altra lavorava in remoto, prevalentemente a casa.

Un esperimento che ha dato - lo si legge in una nota - «gli ottimi risultati attesi». Tanto che a partire da oggi, mercoledì 11 marzo 2020, l'intera offerta formativa della Everest Academy Lugano è migrata nel mondo digitale.

La connessione tra tutti avviene attraverso diverse piattaforme digitali, dalla Google Suite for Education a Moodle, a soluzioni Apple e altro ancora.

«Tutti i nostri ragazzi e le nostre ragazze sanno esattamente cosa fare, e come farlo - assicura il professor Marco Meschini, direttore della Everest Academy - non solo perché la tecnologia digitale è il pane quotidiano dal primo giorno d'ingresso alla scuola, ma anche perché, da subito dopo il rientro dalle vacanze di carnevale, abbiamo simulato lo scenario che ora affrontiamo per il prossimo periodo».