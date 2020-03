LUGANO - La terza età si mette in quarantena. Niente corsi, viaggi di gruppo, cineforum. Per evitare rischi di contagio l’ATTE ha preso provvedimenti drastici in Ticino.

In comunicato odierno, l’associazione degli over 65 ha reso noto che «tutti i viaggi organizzati saranno annullati» fino a maggio «con pochissime eccezioni». Lo stesso vale per le lezioni dell’Università della Terza Età (Uni3) «almeno fino al termine delle vacanze pasquali».

Rinviate a data da stabilire anche le assemblee delle varie sezioni locali, e slittano le celebrazioni per i 40 anni dell’associazione, che si terranno probabilmente a dicembre prossimo.

Tutti i centri diurni ricreativi sono chiusi «fino a nuovo ordine» ad eccezione dei centri socio-assistenziali di Lugano e Biasca, che rimangono per ora attivi «in misura ridotta».