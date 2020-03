Bellinzona accessibile a tutti? «Si può fare di più»

BELLINZONA - La Città di Bellinzona ha investito molto per rendere i luoghi di interesse storico e culturale più accessibili anche a persone con abilità diverse. E di recente ha anche stanziato un credito di quasi 2,5 milioni di franchi per mettere in regola gli edifici pubblici. «Ma si può fare di più». È quanto sostengono i consiglieri comunali Verdi Ronald David e Marco Noi in una mozione indirizzata all'Esecutivo cittadino.

«Ad esempio - si legge nell'atto consiliare - i Castelli di Bellinzona risultano tutt'ora inadeguati e permettono unicamente un accesso parziale ai visitatori con disabilità motorie». E i firmatari della mozione propongono tra l'altro l'installazione, nei luoghi d'interesse, anche di pannelli con descrizione del sito in braille. E l'introduzione di guide capaci d'interloquire nella lingua dei segni.