Coronavirus e trasporto pubblico: «Proteggiamo gli anziani»

LUGANO - L’epidemia di COVID-19 è ormai una realtà in Ticino. E c'è chi, come Giovanni Albertini e Sara Beretta Piccoli (indipendenti), in seguito alla cancellazione di manifestazioni ed eventi per il crescente rischio di contagio, si domanda se non sia il caso di potenziare maggiormente il trasporto pubblico a Lugano «dotandolo di disinfettante per le mani, aumentando le corse e dove vi è sovra affollamento rispondere con adeguate misure».

Secondo i due consiglieri comunali muoversi in questa direzione sarebbe auspicabile visto il numero di anziani che utilizzano il trasporto pubblico e che «non ne possono fare a meno».

Per queste ragioni il Municipio viene invitato a rispondere ai seguenti interrogativi:

Il Municipio ha intenzione di potenziare le corse del trasporto pubblico?

Il Municipio ha intenzione di dotare i propri trasporti pubblici di disinfettante per le mani?

Il Municipio quali strategie intende adottare per evitare corse sovra affollate?