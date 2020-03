Pestaggio al carnevale estivo, chiusa l’inchiesta

GIUMAGLIO - È stata chiusa l’inchiesta sull’aggressione ai danni di un 17enne avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 luglio dello scorso anno al Carnevale estivo di Giumaglio. La procuratrice pubblica Margherita Lanzillo - come riferisce la Rsi - non ha ancora deciso se opterà per un decreto d’accusa o per il rinvio a giudizio, ma quattro giovani dovranno rispondere delle accuse di aggressione e lesioni semplici.

Vittima del pestaggio - lo ricordiamo - è stato un 17enne di Calezzo (Intragna), ricoverato in ospedale con una lesione alla milza. Il padre aveva anche postato sui social, come testimonianza, la camicia sporca di sangue del figlio.

La lite sarebbe scoppiata tra il 17enne e uno dei ragazzi, per poi proseguire con un altro di loro. Alla fontana, fuori dal perimetro del carnevale estivo, il 17enne sarebbe poi stato colpito dagli altri due.

I quattro giovani, cresciuti in valle, erano stati arrestati e scarcerati nei giorni seguenti. Uno di loro aveva in seguito denunciato il 17enne di Calezzo. Il procedimento aperto dalla magistratura dei minorenni è ancora aperto.