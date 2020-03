Il coronavirus non ferma teatro e mercato

BELLINZONA - Confermati la programmazione del Teatro Sociale e il mercato del sabato mattina. In crisi da coronavirus, anche il Municipio di Bellinzona - che si è riunito oggi in seduta settimanale - comunica le proprie disposizioni in merito agli eventi sul territorio comunale.

Non è prevista nessuna particolare limitazione alle manifestazioni con meno di 150 persone, ma sono richieste la tracciabilità dei partecipanti e un'adeguata distanza sociale per gli appuntamenti più affollati. A tal proposito, l'Esecutivo comunale garantirà la tracciabilità del pubblico del Teatro Sociale. Sono invece vietate - come previsto dalla Confederazione - tutte le manifestazioni con oltre 1'000 partecipanti.

Per quanto riguarda l’Amministrazione cittadina è istituito un gruppo di coordinamento diretto dal segretario comunale, in diretto e costante contatto con l’Esecutivo.

La situazione è monitorata costantemente e il Municipio è pronto a modificare le disposizioni relative agli eventi di giorno in giorno a seconda dell’evolversi della stessa.