Saltano gli appuntamenti di marzo sul suolo pubblico

LOCARNO - Cresce il numero di casi ticinesi e si corre ai ripari. Anche il Municipio di Locarno ha così deciso per l’annullamento di tutti gli eventi previsti sul suolo pubblico. Almeno fino alla fine del mese di marzo. Ciò, riferisce l'Esecutivo, «a tutela delle fasce più fragili come gli anziani e per evitare una propagazione veloce del virus».

«Rischio contenuto per chi è sano» - «Ascoltiamo gli esperti: il rischio è contenuto per la popolazione sana, ma è importante pensare alle fasce più fragili - ha sottolineato il Sindaco Alain Scherrer -. Se è quindi importante in queste settimane mantenere la calma continuando a uscire e a vivere nel modo più normale possibile, è giusto adottare misure chiare». «Nelle prossime settimane seguiremo attentamente gli sviluppi, adeguando regole e decisioni», ha aggiunto.

In futuro, quindi, il Gruppo di lavoro si riunirà regolarmente per seguire l’evoluzione del tema, e il Municipio si riserva di modificare o adeguare le proprie decisioni a seconda di tale sviluppo.

La decisione odierna, viene precisato dall'Esecutivo, «non intende assolutamente drammatizzare la situazione o creare sconforto nella popolazione, che può invece sentirsi rassicurata perché tutti gli organi preposti stanno agendo con attenzione e senso di responsabilità, per contenere il più possibile il propagarsi del virus».

Vivere all'aria aperta - Si esorta infine tutta la popolazione a prendere atto dell’annullamento degli eventi previsti ma soprattutto a continuare il più possibile a trascorrere la propria quotidianità all’esterno, all’interno e in tutti i luoghi pubblici della Città.

Le direttive per limitare il contagio - Oltre a ribadire le misure recentemente adottate, l'Amministrazione comunale ha offerto qualche consiglio per il personale, come ad esempio l’importanza di formulare direttive chiare che consentano a possibili casi di limitare il contagio (lavarsi bene e più volte al giorno le mani, posticipare le riunioni che riuniscono tutto un settore in un luogo, o astenersi da qualsiasi attività fuori dal domicilio in caso di febbre e sintomi influenzali).