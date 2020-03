Nez Rouge si è data da fare, a carnevale

LUGANO - Quasi seicento persone accompagnate a casa per avere "alzato il gomito" durante le feste. L'associazione Nez Rouge come ogni anno stila un bilancio degli interventi di carnevale, al netto delle manifestazioni cancellate per il coronavirus.

In tutto sono stati 272 i passaggi in auto offerti dai volontari, per un totale di 11824 km percorsi e 579 passeggeri trasportati. Il presidente della sezione ticinese René Grossi si dice «entusiasta» dei risultati. «Il lavoro di squadra svolto tra dagli organizzatori, i volontari e utenti ha dato i suoi frutti».

I volontari hanno svolto oltre 12 serate di servizio in meno di 30 giorni. «Eravamo pronti anche per il carnevale di Tesserete - conclude Grossi con una punta di dispiacere - ma non abbiamo potuto intervenire a seguito dell'annullamento».