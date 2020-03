Moncucco riduce gli orari delle visite

LUGANO - Analogamente a quanto deciso dagli ospedali pubblici, la Direzione della Clinica Luganese Moncucco informa che da oggi e fino a nuovo avviso gli orari di visita vengono ridotti. Sarà possibile rendere visita agli ammalati unicamente dalle ore 14.00 alle 19.00 (tutti i giorni).

I visitatori con sintomi influenzali (febbre, tosse, raffreddore) - viene inoltre precisato in una nota stampa - non possono più entrare in Clinica per recarsi dai propri congiunti e conoscenti.

La misura è stata introdotta per preservare la salute dei pazienti, così come quella delle collaboratrici e dei collaboratori della Clinica. Il Pronto soccorso, i reparti di cura e gli ambulatori della Clinica restano pienamente operativi.