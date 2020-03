Ecco la nuova divisa della polizia grigionese

COIRA - Il colore ricorda un po' le tute degli operai nei cantieri stradali. Arancione acceso, con tanto di catarifrangenti. Invece è la nuova divisa della Polizia grigionese, presentata oggi.

Il nuovo look - si legge in un comunicato - è stato introdotto da Coira per uniformarsi a quello già adottato da altri undici corpi di polizia cantonali e alla Polizia dei Trasporti. Il grande numero permetterà di abbattere i costi «visto il volume degli ordini».

La nuova uniforme assomiglia a quella in già in dotazione ai Corpi di polizia della Svizzera interna - precisa il comunicato - e risponde in modo ottimale alle attuali esigenze dal punto di vista delle stoffe, della foggia e dell’aspetto.