«Anche le tariffe per l'energia elettrica pesano sulle famiglie»

ACQUAROSSA - «Oltre ai costi delle casse malati, anche quelli della Società elettrica sopracenerina (SES) fanno soffrire le nostre economie domestiche!» È quanto sostiene il gruppo PLR in Consiglio comunale di Acquarossa che sulla questione interpella il Municipio.

Secondo i rappresentanti del partito (primo firmatario dell'atto consiliare è Giovanni Pettinari), da anni le tariffe per la fornitura di energia elettrica da parte della SES sarebbero in aumento. Negli ultimi tre anni si parlerebbero di un incremento compreso tra il 20 e il 30%.

«Anche se il mercato elettrico risulta complicato e quindi non di facile comprensione, una simile impennata non trova giustificazione immediata, basti pensare che in questi ultimi anni il mercato dell'energia elettrica ha fatto registrare un forte calo, a punto tale che l'AET, principale fornitrice della SES, si è vista costretta a cumulare diversi deficit d'esercizio» si legge nell'interpellanza.

La situazione viene sottolineata anche attraverso un confronto con le tariffe di un fornitore del Sottoceneri, in cui non si riscontrerebbero aumenti analoghi. Aumenti che «gravano le famiglie già in difficoltà, specialmente nelle regioni periferiche».

Da qui la richiesta all'Esecutivo comunale di fornire una tabella comparativa dell'evoluzione delle tariffe negli ultimi cinque anni e le relative motivazioni.