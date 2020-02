Non si registrano nuovi pazienti positivi al coronavirus in Ticino

BELLINZONA - «In Ticino, allo stato attuale, non si registrano nuovi pazienti positivi al coronavirus». Il punto sulla situazione attuale sull'epidemia di Covid-19 nel nostro cantone è stato fatto dal Dipartimento della Sanità e della Socialità. Nella breve nota del DSS, viene precisato che tuttavia «restano dei casi sospetti» per le quali le «autorità sanitarie sono in attesa dell'esito degli esami».

Nonostante il centralino istituito dal Cantone (vedi video) per rispondere alle domande sul coronavirus sia stato parecchio sollecitato, il Ticino rimane quindi fermo a un unico caso. Ovvero quello del paziente di 70 anni - risultato positivo negli scorsi giorni ai test - che ieri è stato dimesso dalla Clinica di Moncucco e si trova attualmente in quarantena presso il proprio domicilio.

La diffusione del virus in Svizzera, però, ha fatto riscontrare una crescita nella giornata odierna (leggi qui). I casi confermati sono infatti saliti a 18 e un centinaio di persone sono state messe in quarantena. Spiccano pure i primi casi nel canton Berna e in Vallese.